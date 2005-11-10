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Candela: "Ai giovani consiglio Socrate. Mia moglie Mara? Brava ad andare oltre la mia Ferrari"

Simone Lorini
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Simone Lorini
Oggi alle 13:37Serie A
11.11.2026 13:37Serie A
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"Me la presentò il mio amico Ivan Tomic e subito lei pensò: “Chi è questo coatto?”. Poi andò oltre l'apparenza"
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Patrick Iannarelli

Vincent Candela, parlando a La Repubblica, parla così della propria crescita personale e non solo in occasione della presentazione del libro sulla sua carriera e vita personale: "Noi calciatori non veniamo formati come uomini. Ai giovani giocatori consiglio la massima greca del “conosci te stesso” e le lezioni di Socrate. Viviamo in un periodo storico dove chiunque, soprattutto i ragazzi, ha bisogno di trovare consapevolezza di sé".

Lei quindi ha ascoltato le lezioni di Socrate per ritrovarsi?
"Anche, ma soprattutto quelle di mia moglie Mara. Me la presentò il mio amico Ivan Tomic, quando condividevamo la maglia giallorossa. Un giorno mi disse: “Vincent, ecco la donna della tua vita”. In quel momento stavo vivendo un momento di crisi, mi ero da poco separato e non credevo all’amore. Per conoscerla, mi presentai a piazza Trilussa sfrecciando a bordo di una Ferrari. Mara pensò: “Chi è questo coatto?”. Poi, mentre chiacchieravamo, riuscì a guardare oltre l’apparenza".

Vent’anni dopo, grazie a Mara, è nato il metodo Vincent(e).
"Il metodo di mia moglie prende come modello la natura e gli alberi, mossi da poteri innati. Noi, come loro, abbiamo un potenziale incredibile, ma – senza la giusta consapevolezza – sfruttiamo solo il 30 o il 40 per cento delle nostre capacità".

Alla domanda se un'adozione anticipata di questo approccio gli avrebbe cambiato la vita, ha risposto di sì, ammettendo di aver sofferto molto per aver smesso di giocare così presto. Ha spiegato che gli sarebbe piaciuto rimanere a Roma qualche anno in più, riconoscendo come il proprio comportamento non fosse funzionale al raggiungimento dei suoi obiettivi. Ha poi ricordato le tante discussioni avute con Zeman — persona che in seguito ha imparato ad apprezzare e stimare profondamente —, sottolineando di aver infine capito che il vero problema fosse lui stesso e non l'allenatore.

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