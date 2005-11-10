Candela: "Il mio percorso di crescita personale è ispirato ai cicli naturali degli alberi"

"Ho intrapreso un percorso di crescita personale ispirato ai cicli e ai processi naturali degli alberi. È merito di mia moglie". Vincent Candela e Mara Pacifico, coach olistica, lo hanno spiegato nel libro Il metodo Vincent(e). "Che non è un’autobiografia, come quella che ha scritto Totti".

Se potesse rivivere un’esperienza della sua carriera a Roma, quale sceglierebbe?

"Oltre ai trofei, ricordi indelebili, ripenso al legame unico che si era creato nello spogliatoio nell’anno dello scudetto. Da grande appassionato di Harley Davidson, convinsi la maggior parte dei miei compagni a comprarsene una, anche se il contratto non lo permetteva. Quando avevamo un giorno libero, andavamo tutti a Ostia in moto. Anche questo ci aiutò a vincere il campionato. Con Capello in panchina ho dato il meglio di me, perché c’era un legame speciale: ero un po’ il suo figlioccio".

Alla domanda se fosse orgoglioso del proprio percorso di vita, ha risposto che il sé bambino sarebbe fiero dell'uomo che è diventato. Ha raccontato la sua infanzia complessa, in cui il calcio era un'ancora di salvezza e una speranza di riscatto, menzionando con un pizzico di ironia la bocciatura ricevuta in prima elementare a sette anni. Ha quindi concluso ricordando come fin da piccolo sognasse di conquistare la Coppa del Mondo con la maglia azzurra, un sogno che ha poi pienamente coronato.