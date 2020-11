Caos Lazio, Procura chiede le controanalisi per i 95 tamponi sequestrati dalla Guardia di Finanza

La Gazzetta dello Sport fa il punto su quella che è la situazione della Lazio in merito al caso tamponi. Dalle scorse ore la vicenda è in mano tanto alla Procura federale quanto alla Procura della Repubblica. Nel registro degli indagati risulta esserci il presidente del Cda di Futura Diagnostica, il centro polispecialistico di Avellino a cui si è appoggiata la Lazio. Le ipotesi di reato sono falso, truffa in pubbliche forniture ed epidemia colposa. La Procura della Repubblica, per far luce sulla vicenda, ha richiesto le controanalisi sui 95 tamponi sequestrati nelle scorse ore dalla Guardia di Finanza e spetterà all’Ospedale Moscati di Avellino il compito di processarli nuovamente. I tamponi in questione sono quelli dell’ultima tornata, quelli che erano risultati negativi per Futura Diagnostica e in cui il Campus Biomedico aveva trovato positività per Immobile, Leiva e Strakosha.