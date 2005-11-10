Cas Odenthal è il MVP di Sassuolo-Milan: "Ci alleniamo per fare bene sui corner"

Cas Odenthal è stato l'autore del pareggio del Sassuolo contro il Milan e ha vinto il premio di MVP della partita. Ecco le sue parole a Sky:

"Devo dire che è il merito del mister, lui fa le scelte. Il Milan è forte, ma secondo me abbiamo difeso bene, fatto tutto e ci alleniamo per fare bene sui corner e sulle rimesse laterali".