Cas Odenthal è il MVP di Sassuolo-Milan: "Ci alleniamo per fare bene sui corner"
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 20:29Serie A
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11.10.2026 20:29Serie A
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Cas Odenthal è stato l'autore del pareggio del Sassuolo contro il Milan e ha vinto il premio di MVP della partita. Ecco le sue parole a Sky:
"Devo dire che è il merito del mister, lui fa le scelte. Il Milan è forte, ma secondo me abbiamo difeso bene, fatto tutto e ci alleniamo per fare bene sui corner e sulle rimesse laterali".
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