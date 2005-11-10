Sassuolo, Odental: "Il Frosinone ha messo grande energia"

A margine di Frosinone-Sassuolo match terminato 4-2 nella pancia del Benito Stirpe ha parlato alla stampa per il Sassuolo Cas Odenthal. Diretta testuale a cura di TMW.

23.50 inizia la conferenza. Una partita in cui ha avuto la possibilità di tornare a segnare. Si è ritrovato in una difesa che sta avendo una serie di problemi, cosa vi è mancato e come state vivendo questa situazione?

"Era una partita difficile per noi, siamo una bella squadra e vogliamo giocare. Se non abbiamo la stessa energia del Frosinone, però, diventa tutto molto difficile."

Oltre all'aggressitivà di cui ha parlato, c'è da evidenziare il fatto che avete creato tanto da entrambe le parti. Forse avreste dovuto gestire in modo diverso qualcosa in fase offensiva?

"Sì, noi abbiamo concesso troppo ma abbiamo avuto anche tante possibilità di segnare. Oggi non eravamo abbastanza forti, hanno vinto meritatamente"

Cinque gol nei primi 38 minuti fanno pensare ad una partita leggerina. Secondo te, invece, che partita è stata? È prevalsa la forza o la debolezza delle due squadre?

"Questa è la forza del Frosinone, affrontano sempre le partite con tanta energia e vanno uomo contro uomo. Danno anche spazio dietro, ed è per questo che abbiamo fatto gol. Loro hanno segnato grazie ai nostri errori, e può succedere, ma non era affatto una partita leggera. Era una gara con tanta energia."

23.56 terminata la conferenza di Cas Odental