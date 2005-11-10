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Fantacalcio, gli indizi della 6ª giornata: i migliori della giornata

autore
Luca Di Leonardo
Oggi alle 08:00Fantacalcio
autore Luca Di Leonardo
14.10.2026 08:00Fantacalcio
Fonti preferite
Due giocatori per reparto che hanno performato nella sesta giornata al fantacalcio
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© foto di www.imagephotoagency.it

La sesta giornata al fantacalcio è andata in archvio con diversi indizi (positivi) per le prossime giornate in Serie A.

L'analisi della giornata inizia dalla porta: Caprile e Mandas si confermano una garanzia. Prestazione da 7 in pagella (prima della stagione) per il portiere del Cagliari con appena 3 gol subiiti (migliore difesa insieme alla Roma) e 3 clean sheet diventando il secondo portiere per media voto della Serie A. Il portiere della Lazio ottiene la sesta sufficienza consecutiva che lo porta al quarto posto per media voto (secondo per fantamedia) grazie ai 3 clean sheet realizzati e un rigore parato.

In difesa il nome nuovo è Odenthal che realizza il suo secondo gol stagionale in 2 presenze candidandosi per una maglia da titolare in casa Sassuolo. Fantamedia 10 diventando il miglior difensore della Serie A. Conferma per Tavares che in 5 presenze ha realizzato 1 gol e 2 assist con una fantamedia di 7.50 diventando un potenziale top di reparto.

A centrocampo De Bruyne ad oggi è la certezza in casa Napoli con 3 gol e 1 assist nelle prime 6 gare: terzo centrocampista per media voto dellla Serie A. Zhegrova ha tanta concorrenza ma è diventato un fattore a gara in corso per Spalletti: 4 partite da subentrante, 2 gol 1 assist e quarto migliore centrocampista per tiri in porta a partita (4).

In attacco Osmajic è la prima sorpresa di questo inizio di stagione: 5 presenze, 3 gol e 1 assist e fiducia piena di De Rossi che lo schiera titolare da 4 parite consecutive. La seconda sorpresa è Daniel Maldini che va in gol per la quarta partita consecutiva: Pisacane gli ha dato fiducia da subito proteggendolo anche dalle questioni extra campo.

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