Sassuolo, Odenthal cambia le gerarchie e si scopre difensore-goleador. In estate ha detto no alla B

Domenica da ricordare per Cas Odenthal, il difensore olandese che con il suo ingresso in campo ha cambiato le sorti della sfida tra Sassuolo e il Milan segnando la rete del pareggio. Dal punto di vista personale, uno scenario opposto rispetto a quello estivo, quando era destinato a fare i bagagli per tornare in B (piaceva a Modena e Samp).

Dopo il suo no alla Serie B, Aquilani gli ha dato fiducia

Alla fine però il classe 2000 ha scelto di rischiare, declinando le avance provenienti dalla cadetteria per provare a inseguire il suo sogno: giocare in Serie A. A svelare i retroscena su Odenthal - per altro già a due gol in altrettante apparizioni (contro Atalanta e Milan, appunto) - è Tuttosport, che spiega come, al netto delle diverse proposte provenienti dalla B e da alcune società del suo Paese d’origine, il difensore abbia deciso a inizio agosto di restare al Sassuolo, conscio di partire da quinto centrale ma pronto comunque a giocarsi le proprie chance alla corte di Aquilani.

Detto fatto, ecco la soddisfazione reciproca. Del giocatore, capace di ribaltare le gerarchie iniziali, e dello stesso Sassuolo che si gode l'exploit del difensore-goleador.