Sassuolo, Odenthal: "Berardi mi dice che sono un bomber, dispiace per Leysen"

Cas Odenthal, difensore del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara contro il Milan pareggiata 1-1 grazie al suo secondo gol in campionato: "Berardi mi dice sempre che sono un bomber, mi ha detto che avrei segnato prima del calcio d'angolo e l'ho fatto. Non so come sta Leysen, spero che recuperi velocemente".