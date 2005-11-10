Sassuolo, Odenthal: "Berardi mi dice che sono un bomber, dispiace per Leysen"
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Marco Pieracci
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Oggi alle 21:41Serie A
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11.10.2026 21:41Serie A
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Cas Odenthal, difensore del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara contro il Milan pareggiata 1-1 grazie al suo secondo gol in campionato: "Berardi mi dice sempre che sono un bomber, mi ha detto che avrei segnato prima del calcio d'angolo e l'ho fatto. Non so come sta Leysen, spero che recuperi velocemente".
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