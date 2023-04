Cassano: "Allegri è rimasto a 30 anni fa, fa solo figuracce. Sa che gli daranno il benservito"

Nel corso dell'ultima puntata della Bobo TV, Antonio Cassano ha commentato così il momento della Juventus alla luce del ko in Coppa Italia contro l'Inter: "La partita è stata a senso unico, la Juventus si è difesa nella speranza di andare ai supplementari e poi forse ai rigori. Se lo fa la Cremonese lo accetto, se lo fa la Juve no. La Juve gioca male, Allegri e il suo staff devono andare via. Poi ci sono stati i due episodi delle mancanze di rispetto nei confronti del Napoli e dell'Inter. Questo mi fa capire che Allegri sente puzza di bruciato, a fine stagione avrà il benservito. La Juve non può andare avanti con lui, Allegri fa figure di merda e non può rappresentare la Juve. È rimasto a 30 anni fa, pensa di poter allenare ancora come ha vinto prima".

E ancora su Allegri: "Pensa di poter allenare basandosi solo su quello che ha vinto, nei due anni in cui è stato a casa andava a pesca, in vacanza, altri allenatori studiano, penso a Tuchel, Bielsa, De Zerbi che quando la famiglia dorme studia dall'1 alle 5 di mattina. Stramaccioni ama il calcio, parla di calcio in tv, può essere più o meno bravo come allenatore ma è uno che studia, lui non l'ha mai fatto. Va due ore al campo e non gli interessa del calcio".