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Fiorentina, Grosso: "I fischi? Non perdo tempo a cercare di capire, faccio l'allenatore"

Fiorentina, Grosso: "I fischi? Non perdo tempo a cercare di capire, faccio l'allenatore" TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026
Niccolò Righi
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Niccolò Righi
Oggi alle 17:59Serie A

Al termine della gara contro il Torino, il tecnico della Fiorentina Fabio Grosso interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

Ore 17:50 - inizio conferenza stampa

La città l'ha esonerata: vuole replicare?
“Non era la partenza che volevamo e siamo dispiaciuti perché questa partita non dovevamo lasciarla andare. Abbiamo fatto un primo tempo faticoso nell'aggredire gli avversari. Nella ripresa abbiamo fatto meglio e ci siamo sciolti con la possibilità del raddoppio. Poi abbiamo lasciato andare la partita. I fischi? Non ci perdo le energie per provare a capire, io faccio l'allenatore".

La squadra sembra non reagire alla difficoltà…
“Le responsabilità me le prendo io, poi sicuramente non abbiamo messo delle basi forte su cui poggiare il resto. Le sfide difficili hanno bisogno di tempo. E’ importante capire che questo tipo di partite avevamo le qualità per tenerla e portarla fino in fondo per come l’avevamo incanalata. Alcune leggerezze non ce l’hanno permesso. Questa è un’altra delusione per la città ma anche per noi: da qui dobbiamo ripartire”.

È preoccupato per questo avvio?
"Io sono sempre preoccupato. I pensieri quando partecipi ad un campionato così tanto difficile sono normali, specie in una squadra così difficile e quando hai bisogno di tempo. Questa delusione si aggiunge alle prime due e ovviamente c'è delusione dentro".

Ha pensato alle dimissioni?
“Il calcio mi ha messo davanti a tante sfide e il bello di questo sport è anche saper assorbire le delusioni nel ruolo che ho. Quando siamo andati nello spogliatoio ho dato la mano ai ragazzi perché hanno dato veramente tutto anche se non si vede. Non ho mai pensato di dimetersi".

Si aspettava una difesa da Paratici?
“Non casco nei giochini. Io ho analizzato la partita e non mi dilungo su questioni extra perché qualsiasi cosa dico può essere interpretata nella maniera sbagliata".

Sta pensando cambiare sistema?
“Abbiamo tempo per pensare varie evoluzioni. Nel primo tempo siamo partiti con Fagioli e Oulai e potevamo fare meglio la fase di possesso. Poi dipende dai momenti della gara. Mi prendo delle cose positive, pur conscio delle tante cose negative. Ora si guarda avanti e si cerca la soluzione migliore".

Questa Fiorentina non gioca, non pressa e non corre. Come mai?
“Quando le cose non vanno si scoprono tutte le cose negative. Io penso che anche gli avversari facciano questi errori, nel secondo tempo siamo venuti fuori. Noi non riusciamo a tenere le redini della gara e in questo serve fare tanti passi avanti. La strada è ancora lunga: siamo un cantiere, alcuni ragazzi li ho conosciuti pochi giorni fa".

Ore 18:00 - fine della conferenza

Fonte dall'inviato al Franchi

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