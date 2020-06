Cellino su Tonali: "Vuole restare in Italia e Juve e Inter me l'hanno chiesto. Ma nessuno scambio"

Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha parlato a Gr Parlamento nella trasmissione La Politica nel Pallone. Queste le sue parole, a cominciare dal futuro di Sandro Tonali, centrocampista nel mirino di Juventus e Inter: "Le valutazioni le fa il mercato, fino a questo momento c'è stato solo qualche sondaggio, niente di più. Adesso è complicato parlarne, dopo tutto quello che è accaduto con l'emergenza Coronavirus. Sia Juventus che Inter me l'hanno chiesto, ma non sono le uniche. Vuole restare in Italia, è certo, e lo asseconderemo, questo è sicuro. Contropartite? Non mi piacciono gli scambi e non siamo a chiedere l'elemosina".

Parole poi anche su Mario Balotelli: "Dovete chiedere a lui cos'è successo. Non è accaduto nulla, anche altri calciatori sono in non perfette condizioni fisiche ma non finiscono sui giornali. Abbiamo fatto un grosso sforzo per prenderlo, era un nostro sogno".