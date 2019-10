Champions League, Barcellona-Inter, le formazioni ufficiali: Messi c'è

© foto di J.M.Colomo

Tutto pronto al Camp Nou per la sfida delle 21 fra Barcellona e Inter. E le sorprese di certo non mancano. Perché Leo Messi c’è e partirà titolare, a dispetto della cautela mostrata alla vigilia. Per il resto Valverde sceglie il Barcellona annunciato, con Semedo e Sergi Roberto a presidiare le fasce e il trio di qualità a centrocampo formato da De Jong, Busquets e Arthur.

Antonio Conte invece conferma le indiscrezioni della vigilia e schiera la sua Inter col consueto 3-5-2 con Lautaro Martinez e Alexis Sanchez in attacco, vista l’indisponibilità di Lukaku. In difesa ci sarà ancora la GDS, numeri alla mano una delle migliori linee arretrate d’Europa, mentre a centrocampo spazio al trio Barella-Brozovic-Sensi con Asamoah e Candreva sulle corsie laterali.

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Semedo; Arthur, Busquets, De Jong; Messi, Suarez, Griezmann

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Sanchez, Lautaro Martinez