Champions nel weekend? Diversi club di A contrari: per loro De Siervo ha violato il mandato

Champions nel weekend, campionato in settimana. È una delle possibilità esplicitamente citate nelle intese tra la UEFA e le altre parti che ieri hanno portato al rinvio di Euro 2020. Una possibilità che, scrive Tuttosport, non troverebbe affatto il gradimento di tutti i club del nostro campionato di Serie A. Al contrario, in diversi avrebbero espresso parere negativo a questa ipotesi, che la Lega ha invece approvato, in violazione del mandato dato all'ad De Siervo, almeno a giudizio dei club contrari.