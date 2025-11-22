Che gran primo tempo alla Domus Arena. Quattro gol e spettacolo tra Cagliari e Genoa

Primo tempo elettrizzante quello che si è appena concluso alla Domus Arena tra Cagliari e Genoa, che vanno all'intervallo sul risultato di 2-2

Il Grifone parte forte e va già vicino al vantaggio al 11' con una doppia occasione. Prima Vitinha calcia da posizione defilata trovando la parata di un attento Elia Caprile. La respinta dell'estremo difensore del club sardo finisce sui piedi di Norton Cuffy che calcia di prima intenzionale ma trova la respinta della difesa rossoblù. La rete però è nell'aria e arriva dopo 8 minuti: Colombo lavora bene la palla sulla sinistra e serve Vitinha al centro. Il portoghese è bravo a mandare fuori giri con uno stop a seguire e a bucare Caprile con il destro.

Il gol non sveglia uno spentissimo Cagliari e già al 25' gli ospiti avrebbero un'occasione enorme per raddoppiare non sfruttata da Colombo, che regala a Caprile un rigore in movimento. La partita poi si infiamma negli ultimi 15 minuti. Al 33' la prima occasione è buona per il Cagliari che trova la rete con il colpo di testa di Borrelli. Al 42' però è ancora il gol - il terzo in A - di Ostigard a portare gli ospiti in vantaggio ma un minuto dopo trova subito il pareggio il Cagliari grazie ad una bella azione manovrata e rifinita da Seba Espisito.