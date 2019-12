Che mercato sarà per la Juventus? Dopo Kulusevski, spazio alle uscite

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Che mercato di gennaio sarà per le formazioni italiane? Un mese intenso o di ritocchi per le squadre della nostra Serie A? Il 2019 è agli sgoccioli, tempo per mettersi comodi e pensare che da domani sarà calciomercato, da dopodomani ufficialmente. Fino al 31 gennaio, acquisti e cessioni. Tutto su Tuttomercatoweb.com, ovviamente, anche in un 2020 che si preannuncia ricco di trattative.

Obiettivi Difficile migliorarsi a gennaio, figuriamoci se ti chiami Juventus. Il colpo però p segnato, pur per il futuro: si tratta di Dejan Kulusevski, preso per 35 milioni più 10 di bonus dall’Atalanta ma che il Parma vorrebbe tenere fino all’estate. La carta per sbloccarlo può essere Marko Pjaca subito ai ducali. L'idea trasmessa da Fabio Paratici al suo staff è quella di andare a cerca dei migliori giovani sul panorama internazionale anche se per un Kulusevski preso c’è un Erling Braut Haaland finito al Borussia Dortmund. Certo è però che, con il 4-3-3 che sembra diventato quasi il nuovo schema, un ariete di riserva adesso manca. L'idea Olivier Giroud del Chelsea è da tenere monitorata.

In uscita Emre Can è partente, Juve e Paris Saint-Germain valutano lo scambio con Leandro Paredes ma entrambe valutano troppo, seconda l'altro club, i rispettivi calciatori. Può partire allora Daniele Rugani, in Premier League ci sarebbe stato un sondaggio del Leicester City. Poco più, però: il resto sono giocatori ai margini della rosa come Marko Pjaca, seguito dall’Hellas Verona ma soprattutto dal Parma, poi Mattia Perin che è già ufficialmente un nuovo portiere del Genoa.