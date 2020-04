Chi in Champions se i campionati si fermano? Croazia, Rijeka dentro per un punto

vedi letture

Chi si qualificherebbe in Champions League in caso di sospensione dei campionati? Oggi su TMW analizzeremo le situazione dei 15 campionati europei più importanti, stando alla classifica del Ranking UEFA. L'unico caso che non verrà analizzato è la Bundesliga: in Germania hanno infatti già fissato al 9 maggio la data della ripartenza.

PRVA LIGA CROATA

La classifica attuale - In Croazia mancano 10 giornate alla fine e tutte le squadre hanno disputato lo stesso numero di partite (26). Questa la situazione in classifica prima dello stop.

Dinamo Zagabria 65; Rijeka 47; Lokomotiva 46; Hajduk 45; Osijek 42; Gorica 35; Slaven Belupo 26; Istra 19; Inter Zapresic e Varazdin 17.

In Champions League: Dinamo e Rijeka in corsa per un posto in Paradiso - Per la scelta delle squadre che parteciperanno alle coppe il prossimo anno, la UEFA ha indicato nel merito sportivo il criterio da prendere in considerazione qualora non si riuscisse a portare a termine la stagione. Due posti assegnati alla Croazia, entrambi dai turni di qualificazione. La Dinamo, leader indiscussa del torneo, partirebbe dal secondo turno di qualificazione così come il Rijeka, forte del punto di vantaggio sulla Lokomotiva.

Europa League, Slaven Belupo beffato se la coppa non prosegue - La vincitrice della coppa va al terzo turno di qualificazione. Terza e quarta classificata la secondo turno. Coppa ferma alle semifinali, dove sono in corsa Rijeka, Osijek, Slaven Belupo e Lokomotiva. Di queste solo lo Slaven Belupo sarebbe attualmente fuori dalla zona coppe. Allo stato attuale Lokomotiva verso un posto al terzo turno, con Hajduk Spalato e Osijek al secondo turno.

Chi in Champions se i campionati si fermano? La situazione in Premier League

Chi in Champions se i campionati si fermano? La situazione in Liga

Chi in Champions se i campionati si fermano? La situazione in Serie A

Chi in Champions se i campionati si fermano? La situazione in Ligue 1

Chi in Champions se i campionati si fermano? La situazione in Primeira Liga

Chi in Champions se i campionati si fermano? La situazione in Russian Premier League

Chi in Champions se i campionati si fermano? La situazione in Jupiler League

Chi in Champions se i campionati si fermano? La situazione in Prem'er Liha

Chi in Champions se i campionati si fermano? La situazione in Super Lig

Chi in Champions se i campionati si fermano? La situazione in Bundesliga austriaca

Chi in Champions se i campionati si fermano? La situazione in Fortuna Liga