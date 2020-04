Chi in Champions se i campionati si fermano? Bundesliga austriaca, il LASK ai playoff

Chi si qualificherebbe in Champions League in caso di sospensione dei campionati? Oggi su TMW analizzeremo le situazione dei 15 campionati europei più importanti, stando alla classifica del Ranking UEFA. L'unico caso che non verrà analizzato è la Bundesliga: in Germania hanno infatti già fissato al 9 maggio la data della ripartenza.

BUNDESLIGA AUSTRIACA

La classifica attuale - In Austria si sono fin qui disputate 22 giornate e tutte le squadre hanno disputato lo stesso numero di partite. Questa la situazione in classifica prima dello stop.

LASK 27; Salisburgo 24; Rapid Vienna 20; Wolfsberger 19; Sturm Graz 16; Hartberg 15.

In Champions League: LASK ai playoff. Salisburgo, strada più lunga -Per la scelta delle squadre che parteciperanno alle coppe il prossimo anno, la UEFA ha indicato nel merito sportivo il criterio da prendere in considerazione qualora non si riuscisse a portare a termine la stagione. Due posti assegnati all'Austria, entrambi dai preliminari. La prima classificata dai playoff, la seconda dal secondo turno preliminare, che porta quindi a dover giocare 6 partite per poter accedere alla fase a gironi. A sorpresa sarebbe il LASK ad andare ai playoff e il Salisburgo al secondo turno di qualificazione. La cessione di giocatori come Haaland e Minamino ha fatto clamorosamente precipitare in classifica i dominatori degli ultimi 6 campionati.

Europa League, l'annullamento della Coppa darebbe i gironi al Rapid Vienna - La vincitrice della coppa va diretta nella fase a gironi. La terza classificata della Bundesliga al terzo turno di qualificazione. L'ultimo posto è assegnato tramite playoff. La pandemia da coronavirus porterà a rivedere le cose. In Coppa la finale è Salisburgo-Austria Lustenau che avrebbe potuto dare a questi ultimi, militanti in seconda divisione, la possibilità di andare in Europa. Allo stato attuale delle cose ne gioverebbe il Rapid Vienna terzo in classifica, che verrebbe automaticamente ripescato per la fase a gironi. A scalare Wolfsberger e Sturm Graz a cercare di entrare tra le 48 attraverso i gironi di qualificazione.

