Si chiude definitivamente l'era Fininvest al Monza. Cedute le quote residue del club
Si chiude definitivamente l'era Fininvest al Monza. Il gruppo che ha controllato il club dal 2018, conducendo la squadra per la prima volta nella sua storia in Serie A, ha ceduto le sue quote residue come da accordi stipulati un anno fa col fondo statunitense Beckett Layne Ventures, che da oggi detiene il 100% delle quote. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale:
"In linea con le previsioni contrattuali e con quanto anticipato, Fininvest S.p.A. ha perfezionato in data odierna la cessione della residua partecipazione del 20% detenuta nell’AC Monza. Si conclude così, con il ritorno della squadra in Serie A, il percorso di Fininvest nell’azionariato del Club, che ha rappresentato l’ultimo, grande progetto sportivo di Silvio Berlusconi. Proprio nel segno della passione e della visione del suo fondatore, Fininvest rivolge all’AC Monza l’augurio di continuare a scrivere nuove importanti pagine della sua storia sportiva".