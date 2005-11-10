Clamoroso, salta Fofana al Lione per colpa di un altro Fofana. Il francese resta al Milan
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Clamoroso Milan, salta il trasferimento di Youssuf Fofana al Lione. Secondo quanto appreso da Sky, la ragione che ha portato alla fumata nera per colpa di... Fofana, ma Malick.
Il trequartista, che è stato seguito dalla Roma in queste settimane, sarebbe dovuto andare al Sunderland e il suo posto sarebbe stato preso dal milanista. Tuttavia il trasferimento del Fofana trequiartista è saltato e di conseguenza Youssuf Fofana resta al Milan.
A questo punto per il rossonero non restano che i mercati che resteranno aperti oltre il 1° settembre, su tutti quello turco con il Besiktas che già lo stava seguendo.
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