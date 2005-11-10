Milan, il rinforzo in difesa sarà... Tomori. Reintegro in rosa per l'inglese
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Il Milan chiude il mercato senza riuscire a cedere alcuni esuberi: Warren Bondo, Youssuf Fofana e Fikayo Tomori per motivi diversi non si sono ricollocati. Nel caso specifico del difensore inglese, oggi c'era la possibilità di un accordo col Fulham, poi sfumato. E adesso?
Se Bondo e Fofana potrebbero ancora sfruttare i mercati aperti, come quello turco, per Tomori si prospetta un reintegro in rosa. Soprattutto considerando i problemi fisici di Matteo Gabbia a pochi giorni dalla partita contro la Juventus.
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