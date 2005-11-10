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Il ds Ludi racconta Kean al Como: "La Fiorentina ha aperto subito, ci eravamo fermati noi"

Il ds Ludi racconta Kean al Como: "La Fiorentina ha aperto subito, ci eravamo fermati noi" TUTTOmercatoWEB
Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
ieri alle 20:31Serie A
Il direttore sportivo dei lariani ha raccontato come si sono sviluppate le trattative con Fiorentina e Real Madrid per Kean e Nico Paz.

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha ripercorso le operazioni di mercato dei lariani nell'intervista concessa a Sky Sport dopo la fine delle trattative. Di seguito le sue dichiarazioni, in primis su Kean e Nico Paz.

Tutte le verità di Ludi

Sul mercato del Como: "Pensiamo di aver fatto qualcosa di positivo: abbiamo allargato l'organico e soddisfatto Cesc Fabregas, che non è una cosa banale (ride, ndr). Ringraziamo la proprietà, che ha fatto degli investimenti importanti. Il nostro mercato fa seguito alla crescita che abbiamo avuto grazie al talento di Cesc Fabregas e dei giocatori. L'obiettivo? Continuare a crescere".

Sulla trattativa per Kean: "La trattativa non è stata lineare, ma molto onesta. Le conversazioni sono state sempre serie. Noi siamo stati i primi ad approcciare il calciatore e la Fiorentina ci ha dato apertura. Poi ci siamo fermati noi, perché dovevamo capire quale budget avessimo a disposizione dopo il colpo Chalobah. Siamo tornati, come sapete, sul finale. Ringraziamo gli agenti che hanno tenuto viva la trattativa e anche la Fiorentina, che si è privata di un attaccante del calibro di Kean negli ultimi giorni di mercato. È stato un piacere negoziare con Paratici, il miglior direttore sportivo d'Italia, se non d'Europa".

Sulla trattativa per Nico Paz: "È stata sicuramente una trattativa più divertente. In questo caso è stata decisiva la volontà di Nico di giocare la Champions con noi, a fronte di un'apertura del Real Madrid sulla possibilità di riportarlo a casa".

Sul peso di Fabregas nella trattativa per Kean: "Nelle trattative di oggi gli allenatori sono determinanti, sia nelle scelte dei giocatori sia nella conoscenza del giocatore. Non è certo solo Fabregas che fa colloqui coi giocatori... In più, però, lui ha un carisma naturale che gli permette di trasmettere competenza e passione. La nostra forza è quella di lavorare insieme e allineati, il mister ha una capacità di convincimento non scontata".

Sulla Champions: "Faremo tre competizioni, non è banale, e la mentalità di Fabregas ti porta a giocare tutte le partite per vincere. Dobbiamo avere rispetto della Champions, ma allo stesso tempo non dimentichiamoci chi siamo. Siamo una squadra costruita a somiglianza di un allenatore vincente, vogliamo rimboccarci le maniche per farci trovare pronti e sorprendere come abbiamo fatto in Serie A".

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