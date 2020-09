Colley, Bonazzoli e Leris: buona anche la terza per la Sampdoria. Piacenza battuto 3-0

vedi letture

Buona anche la terza per la Sampdoria. La formazione di Claudio Ranieri ha superato 3-0 il Piacenza nell’amichevole del “Garilli”. Il tecnico romano schiera Bonazzoli e Quagliarella al centro dell’attacco con Leris e Bahlouli a sostegno sulle fasce laterali mentre Vieira e Verre formano la linea di mediana. In difesa completa il 4-4-2 il quartetto formato da Depaoli, Yoshida, Colley e Augello a protezione della porta di Belec. Risponde la squadra di Manzo con Vettorel in porta, Daniello, Bruzzone, Corbari e Visconi a formare il pacchetto arretrato. Pedone, D’Iglio e Gallazzi in mezzo al campo e Lamesta, Babbi e Flores a formare il pacchetto offensivo.

Colley e Bonazzoli a segno - Al settimo minuto Yoshida stacca di testa sugli sviluppi di un corner ma il pallone sbatte sulla traversa della porta piacentina. Al nono rete annullata a Quagliarella ma dieci minuti dopo è Colley a sbloccare il risultato con un colpo di testa preciso che si insacca in rete. La reazione emiliana arriva con una girata di Babbi che non crea problemi a Belec. Al 38’ Augello crossa verso il centro dell’area dove c’è Bonazzoli, bravo di testa a superare Vettorel. La frazione di gara si chiude con una conclusione di Flores su cui Belec si oppone.

Leris sigilla il risultato - La ripresa si apre con un’acrobazia di Fabio Quagliarella dopo appena cinque minuti che termina alto. Passano 120 secondi e la Sampdoria allunga ancora sempre con l’attaccante di Castellammare Stabia che calcia dal limite, Vettorel non trattiene e Leris realizza il 3-0. Al quarto d’ora Vettorel nega il poker prima a Bonazzoli e poi a Quagliarella mentre sul capovolgimento di fronte D’Iglio prova a riaprire la sfida ma Belec è abile a chiudere lo specchio della porta. La girandola di cambi spezza il ritmo di una partita che scivola via verso il 90’ ma prima del triplice fischio è La Gumina che riceve da Gaston Ramirez ma la sua deviazione viene bloccata da Vettorel.

PIACENZA-SAMPDORIA 0-3

Reti: 18' Colley, 38' Bonazzoli, 52' Leris.

Piacenza (4-3-3): Vettorel; Daniello (71' Saputo), Bruzzone, Corbari, Visconti (67' Renolfi); Pedone (84' Palma), D’Iglio (25′ s.t. Losa), Gallazzi (89' Casali); Lamesta (55' Maio), Babbi (55' Villanova), Flores (71' Ghisleni). A disposizione: Migliore, Martimbianco, Renolfi, Siani. Allenatore: Vincenzo Manzo.

Sampdoria (4-4-2): Belec; Depaoli (56' Murillo), Yoshida (68' Rocha), Colley (56' Tonelli), Augello (68' Regini); Léris (56' Ramírez), Vieira (68' Capezzi), Verre (68' Palumbo), Bahlouli; Quagliarella (81' La Gumina), Bonazzoli (81' Prelec). A disposizione: Avogadri, Ravaglia, Chabot. Allenatore: Claudio Ranieri.

Arbitro: Delrio di Reggio Emilia.