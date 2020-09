Come cambia la Roma dopo l'infortunio di Zaniolo: molto dipenderà dal mercato

Il nuovo, tremendo infortunio di Nicolò Zaniolo costringerà Paulo Fonseca a rivedere i suoi piani per l'imminente inizio di stagione. A livello tattico, molto dipenderà dal mercato in entrata: in difesa, il tecnico portoghese ha a disposizione soltanto quattro centrali, più un terzino sinistro (assodata la partenza di Kolarov) e quattro terzini destri.

Difficile quindi, almeno per il momento, pensare alla difesa a tre (e al 3-4-2-1 con cui i giallorossi hanno chiuso benissimo la scorsa stagione), a meno che non si sblocchi la trattativa per il ritorno di Chris Smalling e non arrivi un altro terzino sulla corsia mancina. Il modulo che potrebbe essere impiegato, almeno nelle prime giornate, è il 4-2-3-1: sulla trequarti c'è l'imbarazzo della scelta, con Pedro, Mkhitaryan e Pellegrini favoriti per ricoprire il ruolo di titolari, mentre Carles Perez, Pastore, Kluivert e Perotti sono pronti a diventare armi importanti a partita in corso. Adesso sarà importante puntellare la rosa e darsi una linea precisa. Le idee sono tante, ma c'è bisogno di chiarezza.