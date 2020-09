Come potrebbe essere la Juventus con Suarez: tridente da sogno o fuori uno nel 3-5-2?

Come potrebbe essere la Juventus con Luis Suarez? Un tridente stellare, raccontato e dipinto in campo da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Una formazione certamente a trazione anteriore, dove i centrocampisti dovranno fare il doppio lavoro ma dove anche le tre punte non dovranno esimersi dal pressare e dal rientrare. Due le ipotesi, sia con il 4-3-3 sia con le due punte e in quel caso sarebbe proprio uno tra Suarez e Paulo Dybala a poter essere alternativa.

4-3-3 Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Arthur, Rabiot; Dybala, Suarez, Ronaldo.

3-5-2 Szczesny; De Ligt, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Rabiot, Alex Sandro; Suarez (Dybala), Ronaldo.