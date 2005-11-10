Como, il 2026 di Jesus Rodriguez è già finito? Quali e quante partite può saltare

“Parliamo di due mesi”. Così Cesc Fabregas ha delineato i tempi per quanto riguarda l’infortunio di Jesus Rodriguez. L’esterno offensivo del Como, dopo un problema in allenamento, sarà costretto a rimanere ai box a lungo.

Una pessima notizia per la formazione lariana, che perde uno dei suoi giocatori più importanti a livello offensivo fino a fine anno, se fosse confermata la tempistica indicata dall’allenatore spagnolo. Tra le varie, Jesus Rodriguez salterebbe quattro partite di Champions League e ben nove di campionato, compresi gli incroci con Juventus, Milan e Inter.

Le partite che salterebbe Jesus Rodriguez

21 ottobre: Como-Manchester United (Champions League)

24 ottobre: Como-Sassuolo (Serie A)

27 ottobre: Torino-Como (Serie A)

1 novembre: Como-Venezia (Serie A)

4 novembre: Lens-Como (Champions League)

8 novembre: Inter-Como (Serie A)

21 novembre: Como-Cagliari (Serie A)

24 novembre: Como-AEK Atene (Champions League)

29 novembre: Como-Juventus (Serie A)

2 dicembre: Como-Cremonese (Coppa Italia)

5 dicembre: Monza-Como (Serie A)

9 dicembre: Real Betis-Como (Champions League)

12 dicembre: Como-Bologna (Serie A)

19 dicembre: Milan-Como (Serie A)