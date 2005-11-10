Messi sceglie le 10 giovani stelle del futuro: ci sono un giocatore del Como e 3 donne

A pochi giorni dal suo emozionante addio alla nazionale argentina, Lionel Messi ha guardato al futuro. L'otto volte Pallone d'Oro, nell'ambito di una campagna promossa dal suo sponsor tecnico Adidas, ha rivelato i dieci giovani talenti che secondo lui rappresentano il prossimo capitolo del calcio mondiale.

"Il prossimo capitolo inizia qui", è il messaggio scelto per accompagnare la selezione dell'argentino, composta da sette calciatori e tre calciatrici provenienti da diversi campionati.

I 10 nomi

La lista comprende Tomás Aranda del Boca Juniors, Max Dowman dell'Arsenal, Zavier Gozo del Crystal Palace, Jesús Rodríguez del Como, Kees Smit dell'AZ Alkmaar, Gilberto Mora del Tijuana e Can Uzun dell'Eintracht Francoforte. Per il calcio femminile spazio invece a Chloe Sarwie del Chelsea Women, Giovanna Waksman dell'OL Lyonnes e Lotta Wrede dell'Hamburger Frauen.

Dowman e Rodríguez tra i nomi più conosciuti

Tra i dieci scelti da Messi, il nome più noto è probabilmente quello di Max Dowman. Il talento dell'Arsenal ha già scritto pagine di storia diventando, a soli 16 anni e 73 giorni, il più giovane marcatore nella storia della Premier League. Pochi mesi prima aveva inoltre stabilito il record di più giovane giocatore ad aver disputato una partita di Champions League, a 15 anni e 308 giorni. Un altro prospetto già affermato nel panorama europeo è Jesús Rodríguez. L'esterno spagnolo, acquistato dal Como nell'estate 2025 per oltre 22 milioni di euro dal Betis Siviglia, nella scorsa stagione ha chiuso con quattro gol e dieci assist.