C'è una certezza in casa Como: contro il Cagliari domani tornerà Trevoh Chalobah. Non ce la fa invece Assane Diao, in ritardo sulla tabella di marcia per rientrare dopo la lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra accusata nell'uscita di Champions League contro il Feyenoord.

Chi può rientrare settimana prossima

"Speriamo per lui e Addai con la Juventus", ha detto l'allenatore dei lariani Cesc Fabregas in conferenza stampa alla vigilia della sfida con i rossoblù in Serie A. La data cerchiata in rosso, dunque, sarebbe il 29 novembre per il super match contro la formazione bianconera. Fabregas dunque tra poco più di una settimana dovrebbe ritrovare non solo Diao ma anche Jayden Addai in attacco, per ritrovare pedine pesanti là davanti.

Fatta luce sullo spagnolo

È stata fatta luce anche sull'infortunio di Jesus Rodriguez, riportato invece un giorno prima della sfida europea al Sinigaglia contro il Manchester United. "Si è fatto male al quadricipite alto, dove si calcia. Servirà un po' di tempo e per questo abbiamo fatto il cambio liste in Champions. Mancano tre settimane almeno per tornare". In questi giorni, intanto, l'esterno offensivo spagnolo ha fatto visita al suo ex club, il Betis Siviglia, parlando del suo stop: "In questo momento sto bene, un po' frustrato per l'infortunio, ma la prendo con tranquillità. Lavoro affinché quando tornerò non abbia una ricaduta, dato che è una zona delicata".