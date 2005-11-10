La sorpresa che non ti aspetti. Nella giornata di lunedì (16 novembre) dalle parti del Betis Siviglia è passato proprio Jesus Rodriguez: l'esterno spagnolo è cresciuto nel vivaio del club fino alla prima squadra, con 32 apparizioni nella stagione 2024/25. Poi l'approdo in Serie A, al Como di Cesc Fabregas, la scorsa estate. Ma curiosità vuole che questa visita sia avvenuta due settimane prima l'incontro in Champions League.

La situazione

In realtà Jesus Rodriguez non giocherà la sfida da grande ex. Prima di sfidare il Manchester United in Champions League, lo scorso 20 ottobre, a fine allenamento l'ala spagnola ha riportato un infortunio - dall'entità mai precisata dal club lariano - in seguito un tiro in porta, il che lo terrà fuori almeno fino a dicembre inoltrato (a meno di un recupero anticipato). Ecco perché salterà il grande match contro il "suo" Betis. Nel frattempo però il classe 2005 ha salutato diversi suoi ex compagni di squadra e l'allenatore, Manuel Pellegrini.

Le dichiarazioni

Inaspettatamente, Jesus Rodriguez ha rilasciato delle dichiarazioni ai media ufficiali del club sivigliano e ha parlato del suo stop corrente. Le prime parole da quando ha riportato l'infortunio: "In questo momento bene, un po' frustrato per l'infortunio, ma la prendo con tranquillità", ha ammesso il giocatore del Como. "Lavoro affinché quando tornerò non abbia una ricaduta, dato che è una zona delicata", senza tuttavia rivelare l'esatta area del corpo in questione. Ad ogni modo l'ex Betis ha spiegato il motivo della sua capatina inaspettata dai verdiblancos: "L'ho sempre detto e lo dicevo sempre. Fin dal primo giorno in cui sono venuto a fare i provini sentivo un profumo speciale e ora ogni volta che torno, dato che purtroppo non posso più essere qui, è un orgoglio per me e se per di più posso vedere mio fratello allenarsi con i migliori sono ancora più felice".