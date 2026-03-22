Como, Baturina: "Stiamo competendo con le migliori, ma non parliamo d'Europa"
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Martin Baturina, trequartista del Como, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 5-0 sul Pisa: "Sono molto felice di fare così bene, stiamo competendo contro le migliori squadre italiane. Ci piace molto ruotare, ce lo chiede il mister, l'importante è che teniamo la posizione in fase difensiva. In estate non parlavamo d'Europa e continuiamo a non parlarne, ragioniamo gara dopo gara".
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