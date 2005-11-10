Baturina: "Giochiamo un calcio bellissimo. Cerco di essere il miglior calciatore possibile"

Le parole del centrocampista del Como Martin Baturinaal termine della sfida di Champions League contro il Manchester United. Le riporta Sky Sport:

"Se l'allenatore pensa cose belle di te è una motivazione. Devo cercare di essere il miglior giocatore possibile, con l'allenamento e l'impegno. Sono stato nella Dinamo per parecchio tempo, purtroppo l'ultimo non è stato il migliore possibile e ho pensato fosse la cosa migliore trasferirmi. Non è stato facile. Poi hanno vinto tutto, quindi è stata una bella decisione positiva anche per loro. Stiamo giocando un calcio bellissimo e dobbiamo migliorare partita dopo partita. Boban? È una delle più grandi leggende, tutti lo amano. È un modello per tutti i calciatori, tutti lo ammirano, me compreso".