Baturina: "Giochiamo un calcio bellissimo. Cerco di essere il miglior calciatore possibile"
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Matteo Selli
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21.10.2026 21:45Serie A
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Le parole del centrocampista del Como Martin Baturinaal termine della sfida di Champions League contro il Manchester United. Le riporta Sky Sport:
"Se l'allenatore pensa cose belle di te è una motivazione. Devo cercare di essere il miglior giocatore possibile, con l'allenamento e l'impegno. Sono stato nella Dinamo per parecchio tempo, purtroppo l'ultimo non è stato il migliore possibile e ho pensato fosse la cosa migliore trasferirmi. Non è stato facile. Poi hanno vinto tutto, quindi è stata una bella decisione positiva anche per loro. Stiamo giocando un calcio bellissimo e dobbiamo migliorare partita dopo partita. Boban? È una delle più grandi leggende, tutti lo amano. È un modello per tutti i calciatori, tutti lo ammirano, me compreso".
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