Nazionali Como: riecco Baturina, Da Cunha non si ferma più. Ramon, debutto rimandato

Cesc Fabregas sarà rimasto appiccicato al televisore, indeciso su quale partita rimanere sintonizzato per seguire i suoi ragazzi impegnati nelle rispettive Nazionali. Da Lucas Da Cunha con la Francia a San Siro per sfidare l'Italia di Samuele Ricci (spiccioli nel finale) e Mattia Liberali (in tribuna), passando per Repubblica Ceca-Spagna dopo la prima convocazione di Jacobo Ramon, fino a Martin Baturina e Ivan Smolcic contro l'Inghilterra.

Primo ko per Zidane, ma Da Cunha è promosso

Seconda chiamata di fila nel ritiro dei Bleus da parte del ct Zinedine Zidane completamente rapito dal suo mancino e il suo stile di gioco elevato da Fabregas in biancoblù, con l'Italia è caduto al "Meazza" (3-1) ma la sua prova è stata maiuscola. Al di là della palla persa su intuizione di Vergara nel cuore della sua area, a far scattare l'aggancio irregolare di Upamecano e conseguente calcio di rigore trasformato da Pio Esposito. Nessuno ha toccato più palloni di Da Cunha (95) lungo la partita, con una precisione del 92% di passaggi - 88% volendo riprendere il dato di 45 trasmissioni su 51 nella metà campo avversaria. Una prestazione a tutto tondo da faro di centrocampo ormai della Francia, con 3 falli subiti e ben 5 recuperi, molti dei quali a immagine e somiglianza della riaggressione immediata nel Como. Come già anticipato, dopo tanti grattacapi per aggiungere qualità in mediana, il playmaker del Como ha risolto parecchi problemi a Zidane.

Brilla Baturina, male Smolcic

La vendetta non è riuscita, l'Inghilterra ha vinto ancora 2-1 sulla Croazia e stavolta a Wembley nel segno del Pallone d'Oro più recente Harry Kane. Ma la notizia più lieta per Fabregas è Martin Baturina: perennemente a testa alta, a tentare l'uno contro uno e saltare l'uomo. I dati non mentono: 6 dribbling riusciti su 8 tentati. Ma soprattutto, in una partita molto dispendiosa e fisica per contrasti, il croato si è elevato per duelli a terra vinti (12 su 17). Anche nella fluidità della diffusione di palla è stato piuttosto accurato (93% complessivamente) lungo i 90 minuti di partita. Quanto a Ivan Smolcic, invece, serata nera: calcio di rigore causato dopo essere franato addosso a Quansah e Kane a firmare il gol della vittoria. Presa anche l'ammonizione, al 76' ha lasciato il campo sconsolato.

Ramon, niente debutto

C'era tanta attesa di capire se Luis de La Fuente avrebbe premiato Jacobo Ramon subito con l'esordio assoluto con la Selezione spagnola, invece per tutto il quinto turno dei gironi di Nations League il centrale ha scaldato la panchina. Al suo posto sono scesi in campo Huijsen e Cubarsi. Con il 2-0 impartito a Soucek e compagni i campioni del mondo in carica hanno staccato il pass per i quarti di finale di Nations League, ma resta ancora un impegno di lusso con l'Inghilterra, per la gloria della vetta. Chissà se il debutto in "società" di Ramon avverrà al Metropolitano di Madrid. Le parole proferite dal ct delle Furie Rosse prima dell'arrivo del 21enne in ritiro potrebbero riservare la risposta all'enigma: "Sta facendo una grande stagione con il Como e pensiamo che sia il momento giusto per vederlo all'opera".