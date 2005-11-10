Croazia ko 2-1, Baturina: "Il 7-0 dell'andata disastroso, stavolta retta Inghilterra"

La Croazia cade a Wembley, ma almeno scongiura lo spauracchio di un'altra brutta figura dopo lo 0-7 rimediato nella sfida d'andata contro l'Inghilterra, a Rujevica. Ieri la squadra di Slaven Bilić ha perso 2-1 dopo aver momentaneamente pareggiato i conti con Sucic, a causa di un rigore siglato da Kane.

Le parole di Baturina dopo il ko della Croazia a Wembley

Fra i protagonisti in positivo del match c'è il fantasista del Como, Martin Baturina, che ha fine match ha difeso la prestazione dei suoi al di là della sconfitta: "Stavamo giocando bene, è un peccato che la fortuna non sia sempre dalla nostra parte. È stata una giornata disastrosa per tutti a Rujevica (quella della sfida finita 0-7 contro l'Inghilterra, nel match d'andata, n.d.r.), ma tutti i ragazzi stanno giocando ad altissimo livello e lo abbiamo dimostrato stavolta tenendo testa all'Inghilterra".

Sul suo ruolo in campo, Baturina ha poi richiamato il lavoro che fa al Como con Fabregas: "Ho giocato nella stessa posizione di Como e mi sentivo bene, ma siamo stati davvero bravi. Ai Mondiali abbiamo giocato bene con questo modulo, possiamo riproporlo secondo me. Ora dobbiamo tenere testa alla Repubblica Ceca come una grande squadra, e oggi ci siamo riusciti".