L'ex tecnico di Baturina ricorda: "Mai perso di vista. Già a 15 anni era impressionante"

"Martin non l’ho mai perso di vista. Quando ero nello staff della Dinamo Zagabria ho consigliato di spingere con lui e di aggregarlo alla prima squadra al più presto". Parola di Damir Krznar, allenatore di 54 anni attualmente svincolato che nel 2021 ha scoperto Martin Baturina nel vivaio della Dinamo Zagabria, mentre oggi conta 5 gol e 2 assist da inizio stagione. La seconda per il fantasista croato in Serie A, questa sera al crash test contro l'Inter per la 12esima giornata.

Primi anni alla Dinamo

Gli inizi sono da ricordare, come racconta l'ex tecnico di 54 anni nell'intervista esclusiva a TMW: "Stava salendo molto velocemente dall’Under 15 all’Under 17. La sua tecnica individuale era perfetta: era piccolo, ma fortemente talentuoso. Quando ho capito che è un gran lavoratore ho insistito per tenere traccia della sua crescita. Era davvero impressionante, anche se era piccolo". Ma questo non ha fermato Krznar o cambiato l'idea che potesse diventare in futuro una gemma della prima squadra: "Nella nostra Accademia portiamo pazienza e aspettiamo anche i giocatori che impiegano più tempo a svilupparsi negli anni dell’adolescenza. Li aspettiamo, li seguiamo, perché sappiamo che alla fine si faranno".

Oggi cosa serve

Tacciato talvolta di essere discontinuo, Baturina è sicuramente partito meglio della scorsa annata, ma l'esplosione è arrivata con quel gioiello nel sette, contro il Bologna, al Sinigaglia (1-1 del 10 gennaio scorso). Le aspettative sul classe 2003 si sono alzate e il suo ex allenatore, oltre che colui che lo ha fatto debuttare nella Dinamo Zagabria, spiega in cosa possa ancora migliorare. "Nelle richieste difensive complessivamente fa abbastanza bene, ma crescerà di più per aiutare chi sta dietro", ha detto Krznar. "Poi sì, durante le partite ha degli alti e bassi magari, l’impatto e il suo contributo non sono al livello che ci si aspetterebbe ogni partita. Ma questo fa parte del processo necessario e dell’esperienza che sta maturando".