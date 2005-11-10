Como, cambio dell'ultimo minuto per Fabregas: Couto non ce la fa, in campo Smolcic

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Como, cambio dell'ultimo minuto per Fabregas: Couto non ce la fa, in campo SmolcicTMW
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Andrea Piras
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Oggi alle 14:41Serie A
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18.10.2026 14:41Serie A
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Cambio dell'ultimo minuto per Cesc Fabregas. Il Como scenderà in campo fra poco più di venti minuti al "Franchi" di Firenze per affrontare la Viola di Paolo Vanoli. Il tecnico della formazione lariana non potrà contare per questo match su Yan Couto. In difesa ci sarà dunque Ivan Smolcic.
Fonte: dallo stadio "Artemio Franchi" di Firenze, Niccolò Righi
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