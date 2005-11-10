Como, Couto: "Serviva personalità contro questa Roma. Ora a Rotterdam per vincere"

Yan Couto, terzino del Como, è stato intervistato dalla tv ufficiale del club al termine della partita pareggiata 0-0 contro la Roma: “La partita era difficile e sapevamo che ci avrebbero seguiti uomo a uomo, che serviva personalità. Siamo stati equilibrati, con l’uomo in più abbiamo provato ad attaccare maggiormente. Prendiamo tutto ciò che possiamo da questa sfida e pensiamo che potremo fare meglio”.

Cosa le è piaciuto di più?

“La personalità. Nel giocare, perché provavano a pressarci tanto e rimanere alti sul campo: era una difficoltà ma abbiamo giocato bene, muovendoci sul campo. Solo nell’ultimo terzo dovevamo essere più pazienti nei passaggi e nella circolazione della palla, ma impareremo da questa partita: focus sugli allenamenti e sulla Champions”.

La seconda di Champions League è a Rotterdam: che sensazioni avete?

“Da domani studieremo il Feyenoord, finora eravamo concentrati solo sulla Roma. Loro hanno qualità, cercheremo di giocare il nostro stile: so che siamo in trasferta, ma andremo lì per provare a vincere”.