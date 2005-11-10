Yan Couto ha quasi tutti i requisiti che il Como stava cercando per occupare con maggiore qualità e dinamismo la casella del terzino destro. La partenza di Vojvoda e il rinnovo di Smolcic hanno spinto la dirigenza lariana a trovare un nuovo innesto di peso per potenziare la fascia in questione e alla fine hanno puntato su una scommessa che per due stagioni di fila era rimasta nell'ombra di Ryerson al Borussia Dortmund. Mentre al Sinigaglia e con Cesc Fabregas in panchina sta ritrovando la miglior versione di se stesso.

Le differenze

Facile che il brasiliano classe 2002 possa superare quanto prima l'impiego avuto nel BVB. D'altronde la scorsa stagione ha raggiunto 1501 minuti tra tutte le competizioni, mentre nel 2024/25 quasi 1400. Oggi, in prestito al Como, il tecnico catalano ha già utilizzato Couto per 1247 minuti in campo tra Serie A e Champions League: difficilmente ci rinuncia, anche perché il suo peso è evidente quando la squadra ha il pallino del gioco e dà libero sfogo al suo calcio. Non a caso in proiezione offensiva rende al massimo e alla sua prima avventura nella massima serie italiana ha confezionato 4 assist in 11 partite, con il destro vellutato che si ritrova. Al Girona di Michel (2023/24) la sua massima espressione nel regalare palle gol ai compagni: 10 passaggi chiave in 34 partite di LaLiga. Il suo record personale assoluto in carriera.

Il futuro

Eccetto il passaggio a vuoto ieri contro l'AEK Atene, Couto sta dimostrando una crescita progressiva rilevante. Sorge spontanea la domanda: quanto fatto varrà la conferma del Como? Il terzino brasiliano è arrivato in estate dal Borussia Dortmund in prestito con diritto di riscatto: siamo quasi a dicembre, perciò il primo bilancio la dirigenza lariana comincerà a farlo. Di certo il 24enne di Curitiba si gioca tantissimo del suo futuro, dopo aver ritrovato una realtà confortevole e che lo esalti, questo anche grazie a Fabregas e al gioco espresso dalla squadra. Di certo servirà sborsare 20-22 milioni di euro al termine della stagione se la volontà sarà quella di trattenerlo sul Lario.