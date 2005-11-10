Como, Couto scherza: "Vediamo se Nico Paz mi offre qualcosa per gli assist"
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Antonino Sergi
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Oggi alle 12:15Serie A
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01.11.2026 12:15Serie A
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Le parole di Yan Couto, terzino del Como, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Venezia nella giornata di oggi: "Vediamo se Nico Paz mi offre qualcosa per gli assist, devo comunque distribuire gli assist per il resto dei compagni. Gioco con le scarpe slacciate perché sento meglio il pallone, quando ho le scarpe nuove le tengo slacciate così si adattano meglio".
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