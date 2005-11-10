Como, Caqueret: "Oggi ho fatto bene. Douvikas per noi è incredibile e importantissimo"

Maxence Caqueret, centrocampista del Como, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Sassuolo. Le sue parole: "Sono contento di giocare in Champions e di giocare tante partite. Sono felice di essere a disposizione del gruppo. Oggi ho fatto bene".

Quella palla sul primo gol te l'eri quasi persa.

"Il mio controllo non è stato buono ma poi con un po' di battaglia ho fatto l'assist".

Cosa ti chiede Fabregas?

"All'inizio della partita il mister mi ha chiesto di giocare come un 10. Poi nella ripresa ho giocato a sinistra, lui vuole sempre che io faccia pressing".

Quanto è importante il modo di giocare di Douvikas?

"E' incredibile per me, ha fatto ancora due gol. Lui guarda sempre la palla, per noi è importante giocare con lui".