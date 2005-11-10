Como, Caqueret: "Ero triste di stare fuori dalla lista Champions, poi Fabregas..."

Maxence Caqueret, centrocampista del Como, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 sul Sassuolo. Diretta testuale a cura di TMW.

Com'è stata questa settimana? Sei entrato nella lista Champions, oggi hai fatto assist.

"Sono contento di essere entrato in Champions, sono molto contento di queste due vittorie tra Manchester e Sassuolo, che era una gara difficile. Sono contento di giocare e aiutare la squadra".

Come ti trovi a ruotare tanto in campo?

"Penso che io sia più centrale di norma, ma sono pronto per giocare dove il mister mi chiede. Poi voglio essere migliore per tutti".

TMW - Come ti ha fatto sentire l'esclusione dalla lista Champions? E poi quando ti ha incluso Fabregas? Lui ha sempre parlato di te pubblicamente...

"Prima ero molto triste di non giocare in Champions, ma il mister mi ha detto direttamente che sono un giocatore importante. Mi ha dimostrato questa cosa facendomi giocare in campionato. Sono molto contento di essere qui per la squadra, mi spiace per Jesus Rodriguez perché è un giocatore importante per lui. Io lavoro e voglio aiutare la squadra in Champions e in campionato".

Sogni ancora la Nazionale francese?

"Il sogno è lontano ma lo è per me. Io faccio il mio lavoro al meglio possibile e poi vediamo se ho l'opportunità di andare con la Nazionale".