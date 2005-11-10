Como, Caqueret chiaro: "A Lens per dare battaglia, abbiamo una squadra forte"
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Yvonne Alessandro
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Oggi alle 20:53Serie A
autore Yvonne Alessandro
04.11.2026 20:53Serie A
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Maxence Caqueret, centrocampista del Como, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d'inizio del match di Champions League contro il Lens: "Sì, si conosce bene questo ambiente. Un'atmosfera incredibile, ma siamo pronti per questa serata. Speriamo di vincere oggi".
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"Siamo qua per giocare il nostro calcio. Abbiamo una squadra forte, con una mentalità incredibile. Siamo qui per dare battaglia, come dicevo prima spero nella vittoria oggi".
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