Il Como supera il Cagliari per 2-0, ma a tenere banco nel dopopartita è una scelta di formazione nata dall'emergenza. Lucas Da Cunha, infatti, non avrebbe dovuto giocare: la maglia da titolare era destinata a Maxence Caqueret, finito ko alla vigilia della sfida. "Pensavamo non fosse niente, ma al pomeriggio dopo la conferenza hanno svolto gli esami e trovato una cosa piccolissima", ha raccontato l'allenatore dei lariani Cesc Fabregas.

Come sta Caqueret: le sue condizioni

Il problema è di natura muscolare e difficilmente il centrocampista francese potrà esserci martedì in Champions League contro l'AEK Atene. Resta da capire quanto serio sia il guaio, ma il rischio di un forfait per Caqueret si allunga fino al big match di domenica prossima contro la Juventus. D'altronde lo ha detto anche Fabregas: "Non possiamo prenderci rischi in questo momento".

La situazione si aggrava

Questo però è una tegola per Fabregas, sempre più alle strette dalla rosa cortissima a disposizione nella massima competizione europea per club. Ancora una volta dovrà inventarsi qualcosa e fare affidamento anche sui giovani scalpitanti del vivaio (Papaccioli, Fustini, De Paoli e non solo). Oppure qualcuno verrà spremuto ulteriormente e chiamato nuovamente a stringere i denti. È così che funziona nei momenti critici.