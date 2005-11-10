Como, i convocati per Napoli: Ricci c'è, Caqueret non si discute. Due assenti per mercato

È stata svelata la lista dei convocati di Cesc Fabregas per la seconda sfida di campionato lontano dal Sinigaglia, contro il Napoli, valida per la 2a giornata. Il Como si presenterà con una rosa ancora più snella e a rimarcare le scelte principali del tecnico spagnolo per questa stagione intrisa di impegni (Serie A, Coppa Italia e Champions League).

Da segnalare diverse assenze per ragioni di mercato. Noel Tornqvist - per cui starebbe spingendo il Monza - non ci sarà, resta a casa e in attesa di completare il trasferimento al Sassuolo Ignace Van der Brempt. Al contrario di vari rumor di mercato, rispecchiando invece la posizione ferma di Fabregas, Maxence Caqueret risulta arruolato, ma ecco subito il fresco annuncio Samuele Ricci, presente in tempo per la super sfida contro il suo ex allenatore Max Allegri.

La lista completa dei convocati per la trasferta del Maradona

Portieri: Butez, Audero, Vigorito.

Difensori: Kempf, Valle, Ramon, Dossena, Kaiki, Goldaniga, Couto, Smolcic, Kambwala, Chalobah.

Centrocampisti: Perrone, Milla, Da Cunha, Caqueret, Ricci, Lahdo, Baturina, Liberali.

Attaccanti: Douvikas, Nico Paz, Diao, Rodriguez, Azon.