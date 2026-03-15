Como, Diao dopo il 2-1 alla Roma: "Il nostro segreto? Lavoriamo bene con lo staff tecnico"
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Assane Diao, attaccante del Como, ha commentato così a Sky Sport la vittoria contro la Roma e il quarto posto dei lariani: "Il nostro segreto? Lavoriamo bene con lo staff tecnico, Fabregas e i suoi collaboratori sono bravissimi. È importante che noi sappiamo quello che dobbiamo fare".
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