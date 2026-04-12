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Como-Inter, ci risiamo: il Sinigaglia si unisce contro Bastoni tra fischi e insulti
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Fischi e insulti per Alessandro Bastoni anche questa sera al Sinigaglia. Un po' per sana rivalità tra Como e Inter, ma i tifosi lariani sono memori dei fatti del Derby d'Italia contro la Juventus dove il difensore nerazzurro ha accentuato la reazione per un tocco leggero di Kalulu.
Non tutti i tifosi biancoblù, ma una parte isolata, per mostrare dissenso nei confronti del giocatore di Cristian Chivu. La prima volta che venne fischiato Bastoni fu in Lecce-Inter lo scorso 21 febbraio al Via del Mare.
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