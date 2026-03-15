Como sotto al Sinigaglia: Butez spiazzato, Malen di rigore. È 1-0 della Roma
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Il Como finisce sotto al Sinigaglia al minuto 6. Palla orizzontale di Sergio Roberto per Diego Carlos, troppo lento e intercettato da El Shaarawy: Diego Carlos l'ha agganciato ed è scattato automaticamente calcio di rigore.
Dal dischetto è andato Malen e non Pellegrini, che ha spiazzato Butez e portato avanti la Roma 1-0.
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