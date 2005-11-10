I complimenti di Julio Cesar per Martinez: "Contestato, ma lui sa qual è il suo valore"

L'ex portiere Julio Cesar ha parlato direttamente dal prato del Meazza, dove si trovava per commentare Inter-Shakhtar Donetsk di Champions League su Prime Video: "È un risultato importantissimo, che serviva tanto. Dopo l'espulsione di Bastoni ho visto un'Inter più coraggiosa e voglio fare loro i complimenti. Soprattutto a Martinez, che era contestato ma ha fatto una partita molto bella. Lui sa qual è il suo valore e che può dare il suo contributo, stasera abbiamo visto che era pronto a esserci: dopo questa partita, lo vedremo ancora più fiducioso e carico".