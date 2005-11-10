I complimenti di Julio Cesar per Martinez: "Contestato, ma lui sa qual è il suo valore"
autore
Dimitri Conti
Dimitri Conti
ieri alle 23:51Serie A
autore Dimitri Conti
21.10.2026 23:51Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
L'ex portiere Julio Cesar ha parlato direttamente dal prato del Meazza, dove si trovava per commentare Inter-Shakhtar Donetsk di Champions League su Prime Video: "È un risultato importantissimo, che serviva tanto. Dopo l'espulsione di Bastoni ho visto un'Inter più coraggiosa e voglio fare loro i complimenti. Soprattutto a Martinez, che era contestato ma ha fatto una partita molto bella. Lui sa qual è il suo valore e che può dare il suo contributo, stasera abbiamo visto che era pronto a esserci: dopo questa partita, lo vedremo ancora più fiducioso e carico".
Altre notizie Serie A
Oggi
00:20 Serie A
Toni: "La cosa più bella del gol dell'Inter è lo stop. Como? Alcuni li vedremo nelle big"
00:14 Serie A
Martinez si è (ri)preso l'Inter: "Ho dovuto fare qualcosa di più, vittoria di sofferenza e umiltà"
Ieri
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi