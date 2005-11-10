Julio Cesar: "Martinez fortissimo, ma Sommer aveva maggior facilità con i piedi"

L'ex portiere Julio Cesar si trova allo stadio Meazza di Milano, per commentare per Prime Video la partita di Champions League tra la sua ex squadra, l'Inter, e gli ucraini dello Shakhtar Donetsk.

Il confronto con Sommer sui piedi

Julio Cesar così parlato nel pre-gara: "Sicuramente è una partita importantissima per l'Inter, dopo due sconfitte in Champions oggi servirà la gara perfetta. Concentrati, giocando in casa dovranno tenere il possesso e penso che dovranno comandare il match. Martinez? Il ragazzo è fortissimo, certe responsabilità se le sta prendendo per il primo anno, se Chivu lo mette è perché lui e la società ci credono. L'unica cosa che gli rimprovero è che a volte tiene troppo il pallone tra i piedi, anche quando non dovrebbe. Sommer invece aveva maggior facilità in questo e si vedeva proprio".