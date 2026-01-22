Julio Cesar concorda con Mourinho: "Ha letto Juventus-Benfica nel mio stesso modo"

L'ex portiere Julio Cesar era presente all'Allianz Stadium per commentare dal campo la sfida di Champions League tra la Juventus e il Benfica, vinta 2-0 dai bianconeri grazie ai gol segnati da Thuram e McKennie a inizio secondo tempo

Ha detto Julio Cesar nel post-partita, soffermandosi in prevalenza sul Benfica: "Serata un po' storta ma nel primo tempo ho visto un Benfica equilibrato, che faceva possesso palla e il suo gioco. Il gol subito li ha messi in difficoltà, poi c'è stato anche quel rigore. Una situazione non normale, un errore che non si vede spesso ma arrivato quando mancava ancora tempo per provare a riprendere la partita. Nel secondo tempo però la Juve è migliorata tanto".

Prosegue e conclude così nella sua analisi Julio Cesar: "Quindi interviene Mourinho a fornire l'analisi del post-partita vista dalla prospettiva del suo Benfica. E finite le parole del tecnico lusitano, aggiunge Julio Cesar: "Penso che abbia letto la partita nel mio stesso modo. Il Benfica non è una squadra che investe tanto per vincere a livello internazionale, puntano sempre sul campionato. Va sottolineato quanto sia vero quello che dice Mou, pensano sempre alla partita dopo. Sono veramente una società enorme, gli anni in cui sono stato lì sono stati meravigliosi".