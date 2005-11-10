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Ecco finalmente il comunicato: la Lazio ha il suo nuovo allenatore, Gennaro Gattuso

Ecco finalmente il comunicato: la Lazio ha il suo nuovo allenatore, Gennaro Gattuso TUTTOmercatoWEB
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Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 14:21Serie A

Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Dopo giorni di attesa, ecco arrivare anche il comunicato ufficiale da parte della società biancoceleste, che accoglie quindi il suo nuovo tecnico, reduce dalla cocente delusione dell'esperienza da selezionatore della Nazionale, che sotto la sua guida ha mancato l'accesso alla fase finale dei Mondiali per la terza volta di fila, battuta dalla Bosnia.

Di seguito il comunicato ufficiale con cui la Lazio ha reso noto l'ingaggio di Gattuso: "La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra al sig. Gennaro Gattuso. La Società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del Club".

Per il 48enne di Corigliano Calabro è l'undicesima (prima) squadra diversa allenata in carriera dopo l'esordio al Sion da tecnico-giocatore, e le successive avventure tra Palermo, OFI Creta, Pisa, Milan (di cui ha guidato anche la Primavera per un breve periodo), Napoli, Valencia, Olympique Marsiglia e Hajduk Spalato, fino naturalmente al capitolo prima della Lazio, quello con la Nazionale.

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