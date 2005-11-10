Contatto Milla-Goncalves, Calvarese: "Falloso, ma giusto che il VAR non sia intervenuto"

Fa discutere la sfida persa dalla Fiorentina al Franchi, contro il Como. In particolare in riferimento ad un episodio che ha portato al primo gol della squadra di Fabregas, con un contatto fra Milla e Pedro Goncalves all'origine della riconquista della palla da parte dei lariani. L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese dal proprio profilo Instagram ha detto la sua in merito, spiegando l'episodio da moviola.

L'analisi di Calvarese sul contatto Milla-Pedro Goncalves

Queste le parole di Calvarese: "Di Bello in Fiorentina-Como adotta più o meno la stessa soglia tecnica vista in Genoa-Napoli. Però attenzione: per arbitrare bene dal campo bisogna essere precisi tecnicamente. Il contatto fra Milla e Pedro Goncalves è sicuramente falloso, ma alla luce delle indicazioni della Uefa e della Commissione non è un contatto da richiamo del VAR".

Poi ha aggiunto: "Io condivido appieno questa linea, secondo me quindi fa bene Paterna a lasciare la decisione del campo. Ricordiamo infine che in APP, o meglio, nell'azione d'attacco prima di un gol la soglia d'intervento è ancora più alta per richiamare l'arbitro. Infatti deve essere evidente al 100% l'errore".